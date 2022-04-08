Джордж Расселл: «У «Мерседеса» все плохо с галопированием болида»

Пилот «Мерседеса» подвел итоги пятничных свободных заездов перед .

«У нас определенно все плохо с галопированием болида. Сильнее всего проблема ощущается в девятом повороте. Думаю, что сейчас нам придется просто с этим смириться. Потому что считаем выбранный вариант настроек наиболее быстрым для нашего болида.

Хотя, возможно, это не так. Нужно продолжать копаться в данных и стараться найти выход. Сейчас мы фактически перепробовали самые разные варианты настроек болида, но каждый раз получаем один и тот же результат. Так что нужно найти источник проблемы.

Сейчас мы выступаем не так, как хотелось бы. В данный момент нас обогнали сразу несколько команд из середины пелотона. Лидерам же мы, очевидно, очень сильно уступаем в скорости. Так что нужно продолжать работать и постараться понять наши возможности и ограничения.

В целом машина работает нормально, все не так плохо. Но было немного странным то, что с каждым кругом на мягкой резине я продолжал улучшить и улучшать время (несмотря на износ покрышек). Да, я знаю, что то же самое происходило и у некоторых других пилотов, просто это немного странно для моей манеры», – рассказал Расселл.

«Мерседес» терпит крах именно из-за полной ставки на крохотные боковые части. Она как раз и мешает борьбе с главной проблемой «Ф-1»

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