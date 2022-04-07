Макс Ферстаппен: «Я здесь ради гонок, а не развлечения зрителей»

Пилот рассказал, что не будет менять свой подход к работе по ходу .

По словам Макса, в будущем он не собирается уделять больше времени общению с болельщиками и участию в маркетинговых мероприятиях, когда с окончанием пандемии организаторы начнут снимать различные ограничения, что уже начало происходить.

«Даже если ковида больше не будет, я не буду делать что-то большее…по ходу гоночных уик-эндов. Ну, потому что я здесь ради гонок, а не ради развлечения зрителей.

Скажем так, я буду развлекать зрителей своими выступлениями на трассе. А если ты начинаешь вести себя иначе, то можешь расстроиться, будешь чувствовать себя не оптимально, и это скажется на твоих выступлениях. Поэтому гонщику не нужно менять свой подход – нужно продолжать делать все то же самое, что и раньше, по ходу предыдущих гоночных уик-эндов.

Так, в Австралии мне всегда было жаль . Ведь у него никогда не получалось в полной мере насладиться выступлением на домашнем Гран-при. Возможно, сейчас он немного изменил свой подход, но я помню, что когда мы приезжали сюда раньше, ему было очень тяжело. И на неделе перед Гран-при у него было очень много разных дел. Надеюсь, в этот раз Даниэль получит больше удовольствия, ведь выступление на домашнем Гран-при – это и правда нечто особенное», – рассказал Ферстаппен.

Данные на руле пилотов «Ф-1» во время гонки: половина экрана – огни прогрева шин, топливо, почти незаметный спидометр

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