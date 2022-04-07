Никита Мазепин об успехах «Хааса»: «Конечно, это больно – я весь год ждал шанса проявить себя в быстрой машине»

Никита Мазепин рассказал, что чувствует в связи с успехами своей бывшей команды.

Мазепин покинул «Хаас» перед началом сезона-2022. Его место занял , который в первой же гонке повторил свой лучший результат в составе американской команды и стал пятым в Бахрейне. В прошлом году «Хаас» не заработал ни одного очка.

«Конечно, это больно. Я бы с удовольствием попробовал проявить себя в конкурентоспособной машине. Я весь прошлый год ждал этого шанса, а его отняли в последнюю минуту.

Второй сезон был нашей настоящей целью. В него вкладывались работа, усилия и деньги. В итоге это не привело к возможности показать результат», – заявил Никита.

Бывший пилот «Формулы-1» также сообщил, что разрыв контракта стал для него неожиданностью, как и попадание в санкционный список ЕС:

«Называйте меня наивным, но я действительно не чувствовал, что мое место под угрозой.

Я был очень удивлен увидеть себя там (в санкционном списке). Могу честно признаться: понимаю, почему некоторые считают, что я должен попасть под санкции. Но я с этим не согласен.

Думаю, это темная сторона культуры отмены, когда все сметается без разбора, под раздачу попадает каждый. Такое ощущение, что за этим не стоит какой-то процесс или способность разумно мыслить».

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