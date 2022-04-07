Гельмут Марко: «Списывать Риккардо со счетов было бы огромной ошибкой»

Советник «Ред Булл» выступил в защиту , который пока не слишком выразительно выступает в составе .

«Даниэлю Риккардо, как кажется, сейчас приходится очень непросто в «Макларене». Но списывать его со счетов было бы огромной ошибкой. Ведь мы отлично знаем, на что он способен.

И не только потому, что он очень сильно смотрелся в соперничестве с Феттелем в 2014 году, но и потому что никому другому в «Ред Булл» не удавалось не уступать в скорости Ферстаппену. И было это не так уж давно.

Так что я желаю Даниэлю успехов. Ну, скажем так, если он финиширует третьим позади двух пилотов , этого будет вполне достаточно», – рассказал Марко.

Данные на руле пилотов «Ф-1» во время гонки: половина экрана – огни прогрева шин, топливо, почти незаметный спидометр

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