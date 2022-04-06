Фернандо Алонсо: «После двух стартовых гонок заслуживали оказаться значительно выше»

Пилот поделился мнением о том, как для команды сложился старт сезона.

Алонсо заработал 2 очка в первой гонке сезона в Бахрейне, а на этапе в Саудовоской Аравии был вынужден сойти с дистанции из-за проблем с мотором.

«После двух стартовых гонок мы заслуживали оказаться на значительно более высокой позиции. Наша машина смотрелась очень здорово, да и уровень выступлений по ходу уик-эндов был очень хорошим.

Гран-при Саудовской Аравии обернулся разочарованием, ведь до схода мы были в комфортной ситуации и уверенно шли на шестой позиции. Так что да, такой результат разочаровал. Но мы можем быть довольны своим темпом на данный момент. Нам просто нужно начать зарабатывать очки. Вся команда упорно трудится, чтобы мы продолжали удерживать высокий уровень развития. Ведь и в Бахрейне, и в Саудовской Аравии мы видели честные и зрелищные гонки.

Что до предстоящего , то мне нравится эта трасса. И хотя раньше обгонять на ней было довольно трудно, сейчас, после всех внесенных изменений, ситуация должна стать более обнадеживающей. Посмотрим, как все сложится», – рассказал Алонсо.

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