Педро де ла Роса: «Мы очень давно не видели, чтобы в «Ф-1» за лидерство боролись сразу четыре машины»

Бывший пилот «Формулы-1» Педро де ла Роса рассказал о том, чего ждет от предстоящего .

«Сложно назвать фаворита. Пока сезон складывается фантастическим образом. При этом разрыв между «Феррари» и «Ред Булл» и впереди и всеми огромен. Надеюсь, в Мельбурне мы продолжим с того, на чем закончили в Джидде – с упорного соперничества «Ред Булл» и «Феррари».

Возможно, в Мельбурне и остальным удастся немного приблизиться к лидерам, но я сомневаюсь, что им так быстро удастся решить свои проблемы. Как бы то ни было, мы очень давно не видели, чтобы сразу четыре машины боролись за лидерство.

Да, пилоты разделились на пары. Макс и Шарль немного впереди, но не стоит недооценивать Карлоса. Он всегда уделял большое внимание изучению данных и знает, как догонять соперников. Чеко же вполне мог выиграть последнюю гонку. Так что в этот уик-энд за победу потенциально и правда могут бороться сразу четыре гонщика.

Ферстаппен же сейчас выступает как настоящий чемпион. Он стал вести себя немного иначе, ведь он должен был измениться. Теперь ему нужно защищать чемпионский титул, думать о том как зарабатывать очки. Наступит момент, когда и «Мерседес» вернутся в борьбу. И вот тогда посмотрим, как Макс будет бороться с Льюисом теперь. Думаю, сценарий будет совсем другим, нежели в прошлом году», – рассказал де ла Роса.

«Феррари» – ракета с огромным полем настроек, а «Ред Булл» тяжелее, быстрее на прямых и готовит обновления за миллионы евро

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram