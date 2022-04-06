Джордж Расселл: «В данный момент «Мерседесу» приходится действовать в режиме минимизирования возможных потерь»

Пилот «Мерседеса» не исключает, что немецкой команде по ходу сезона все-таки удастся догнать «Феррари» и «Ред Булл».

«В данный момент нам приходится действовать почти что только в режиме минимизирования возможных потерь. Нужно стараться набирать очки, когда представляется такая возможность, не разбрасываться шансами, даже если в лучшем случае речь идет о 5-6 месте, или, надеюсь, что выше, и стараться держаться на расстоянии вытянутой руки от лидеров.

Тогда, я надеюсь, мы сможем вернуться в борьбу, когда мы улучшим свою машину.

Сезон будет длинным. И мы уверены, что если все сделаем правильно, я не вижу причин, по которым мы не могли бы догнать и даже обогнать две лидирующие команды.

При этом мы точно так же понимаем и признаем тот факт, что «Феррари» и «Ред Булл» тоже будут постоянно прибавлять. Так что я не вижу причин, по которым мы не могли бы сократить отставание в 0,6 секунды, но точно так же не вижу причин, по которым соперники не могли бы увеличить свое преимущество на те же 0,6 секунды», – рассказал Расселл.

У «Мерседеса», похоже, провал еще и с мотором. Но исправлять его поздно – шанс на спасение сезона остался только в крыльях

«Феррари» – ракета с огромным полем настроек, а «Ред Булл» тяжелее, быстрее на прямых и готовит обновления за миллионы евро

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