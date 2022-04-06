Даниэль Риккардо об уходе из «Ред Булл»: «В команде много факторов, все не ограничивается ситуацией «у них быстрая машина, нужно оставаться»

Пилот ответил , который недавно прокомментировал решение австралийца уйти из «Ред Булл» в «Рено» по окончании сезона-2018.

При этом «Рено» (ныне «Альпин»), а затем и «Макларен» с Риккардо в составе пока не добились значительных успехов.

«Понятное дело, мне бы хотелось выиграть чемпионский титул в составе «Макларена» и сказать всем: «Ну, вот видите, я был прав». Ну или что-то в этом роде. Но я признаю, что пока этого не случится, у людей может складываться определенное мнение.

И это нормально. Меня это не беспокоит. Я понимал, что меня может ждать при уходе из большой команды, но понятное дело, что в тот момент я считал, что принимаю правильное решение. А приняв решение нужно его придерживаться.

Уход из «Ред Булл» – это не то, на что я бы с сожалением оглядывался в прошлое. Жалел о том, что должен был поступить иначе. Но да, сейчас команда «Ред Булл» вернулась на пик формы и снова сражается за чемпионские титулы – и я знал, что рано или поздно это случится. Но на самом деле внутри команды существует гораздо больше других вещей и все не ограничивается только ситуацией вроде «у них быстрая машина, ты должен был остаться», – рассказал Риккардо.

«Феррари» – ракета с огромным полем настроек, а «Ред Булл» тяжелее, быстрее на прямых и готовит обновления за миллионы евро

Новый сезон сериала о «Ф-1» возглавил чарт Netflix, но на деле он – слабейший за 4 года. Внезапно в нем отрезали всю драму

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram