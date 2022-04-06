Макс Ферстаппен: «С новой конфигурацией трассы в Австралии должно появиться больше возможностей для обгонов»

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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о перспективах команды на предстоящем Гран-при Австралии.

«С нетерпением жду нового визита на Гран-при Австралии. Мы довольно давно туда не приезжали.

Будет крайне любопытно посмотреть на изменения в конфигурации трассы. Мне кажется, что в конфигурацию были внесены довольно серьезные изменения – особенно в шестом повороте. Думаю, теперь должно появиться больше возможностей для обгонов, что не может не радовать.

Также интересно, как на трассе в Мельбурне будет смотреться наша машина. При этом трасса будет очень грязной и пыльной, но я надеюсь, что мы гладко проведем уик-энд.  Посмотрим, что случится в гонке», – рассказал Ферстаппен.

У «Мерседеса», похоже, провал еще и с мотором. Но исправлять его поздно – шанс на спасение сезона остался только в крыльях

«Феррари» – ракета с огромным полем настроек, а «Ред Булл» тяжелее, быстрее на прямых и готовит обновления за миллионы евро

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