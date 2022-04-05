Андре Лоттерер: «Некоторые гонщики «Ф-1» не прошли бы в «Формулу E» без денег. В среднем в «Формуле E» больше талантов»

Пилот «Формулы E» Андре Лоттерер высказался об уровне гонщиков «Формулы-1».

Лоттерер отреагировал на слова руководителя , который в очередной раз раскритиковал электросерию.

«Гонки электрокаров не работают, они не привлекают людей. Нет шума, нет страсти. Атмосферы тоже нет. Теперь мы видим, что производители снова уходят из чемпионата», – сказал Кристиан в подкасте OMR.

В гонках третьего поколения (с сезона-2022/2023) не будут участвовать «Ауди», и «Мерседес», зато к «ДС», «Ягуару», «Нио», «Ниссану» и «Порше» добавится «Мазерати».

«Я воспринимаю эти слова как комплимент «Формуле E» – они показывают, что «Формула E» косвенно важна для него. Но это два разных мира, сравнивать их нельзя.

Если бы гонки электрокаров не работали, «Формулы E» бы не было. Сначала пришлось трудно, но серия сделала большие шаги, мы понимаем, на что способны электромобили. Сочетание их возможностей с автоспортом – это классная история», – ответил гонщик «Порше» и бывший пилот «Ф-1» и .

По мнению Лоттерера, «Формула E» обладает более впечатляющим набором участников, чем «Ф-1»:

«В обоих сериях выступают таланты. В среднем их больше в «Формуле E», потому что все пилоты являются профессионалами: они приходят в команды благодаря таланту, а не деньгам. Кое-какие гонщики «Формулы-1» не получили бы места в «Формуле E» без своего багажа».

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