Валттери Боттас: «Мы до сих пор летаем с Хэмилтоном вместе. Пусть мы больше не напарники, но товарищи»

Пилот рассказал, как складываются отношения с экс-напарником Льюисом Хэмилтоном.

Боттас и Хэмилтон провели вместе пять сезонов в «Мерседесе» и завоевали пять Кубков конструкторов.

«Отношения хорошие. После гонки [в Бахрейне] я проезжал мимо него на круге возвращения, и мне сообщили, что он на подиуме, поэтому я показал ему большой палец, и он ответил тем же. Все было довольно естественно. На самом деле после мы вместе летели в Дубай, а потом из Дубая в Саудовскую Аравию. Так что мы до сих пор летаем вместе. В каком-то смысле ничего не изменилось.

Пусть мы больше и не напарники, но товарищи. Можно сказать, у нас хорошие отношения, ведь мы много достигли вместе в качестве партнеров по команде. И, конечно, дружба продолжится», – заявил финн.

Боттас согласился с тем, что в «Формуле-1» тяжело сформировать дружеские отношения:

«Думаю, да, это довольно трудно. Сложно по-настоящему подружиться, когда соперничаешь с кем-то. Мы просто поняли, что гонки есть гонки, и за пределами трассы они не играют роли. Мы оба приняли это: да, мы соревнуемся, но при этом летаем вместе и все такое».

Валттери сообщил, какой опыт приобрел в «Мерседесе»:

«Безусловно, я во многом вырос как личность, понял, как работает чемпионский коллектив, какой нужен настрой. Я многое узнал о командной работе и технических моментах. И, думаю, я также научился справляться с неудачами. Иногда я возлагал на себя слишком большое давление. Случались взлеты и падения, и я понял, как отыгрываться.

Я считаю, что это сделало меня более сильной личностью. Появилось ощущение, что практически ничто не способно действительно выбить меня из колеи».

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