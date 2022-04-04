Даниэль Риккардо: «Как мне кажется, «Макларену» удалось выбраться из кризиса»

Пилот рассказал об ожиданиях команды на сезон-2022, учитывая трудный старт чемпионата.

«Да, на более поздних этапах сезона нам бы определенно этого хотелось. В любом случае, стараясь не забегать вперед, я скажу так – я не удивлюсь, если в какой-то момент в этом сезоне нам даже удастся выиграть гонку. Потому что я по-прежнему верю в нашу команду, верю в нашу работу – и что у нас есть необходимые ресурсы и люди, чтобы добиться прогресса.

И я на сто процентов верю в таких людей, как Андреас Зайдль. На Гран-при Бахрейна мы были в кризисе, если так можно сказать. Но нам, как мне кажется, удалось из него выбраться. Нам действительно нужно менять ситуацию, нужно развернуть корабль. И Андреас Зайдль – один из лучших специалистов, которые способны это сделать. Так что спросите меня о положении команды еще раз через полгода – возможно, все изменится и я уже не буду этому удивлен.

Что касается формы команды на Гран-при Саудовской Аравии, то это, скорее, связано с характеристиками трассы. Я правда надеюсь, что ситуация с Гран-при Бахрейна была скорее разовым событием.

В Саудовской Аравии у нас не было новинок, скорее мы просто разобрались с парой вещей. При этом проблемы с тормозами до конца не исчезли. Думаю, нашему болиду просто подошла трасса.

В Австралии нас ждет плавная трасса, так что она, возможно, тоже нам подойдет и быть может мы даже сможем бороться за очки. Я знаю, что это не слишком высокие цели, но до тех пор, пока у команды не появятся новинки, на большее мы вряд ли сможем претендовать», – рассказал Риккардо.

«Феррари» – ракета с огромным полем настроек, а «Ред Булл» тяжелее, быстрее на прямых и готовит обновления за миллионы евро

У «Мерседеса», похоже, провал еще и с мотором. Но исправлять его поздно – шанс на спасение сезона остался только в крыльях

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram