Даниэль Риккардо: «Если мы хотим бороться за победы, «Макларену» нужно отыграть больше секунды»

Пилот считает, что команде нужно быть психологически готовой к позиции догоняющих в сезоне-2022.

В двух стартовых гонках сезона гонщикам «Макларена» удалось заработать лишь 6 очков – благодаря 7-му месту Ландо Норриса на .

«Думаю, что да – к этому нужно быть готовым психологически. Слушайте, если через пару гонок мы будем бороться за место в топ-5 – тогда окей, мы сочтем это за приятный бонус. Но психологически нам нужно сохранять спокойствие, не слишком нервничать и реально смотреть на вещи.

Нужно понимать, что речь идет не о том, чтобы отыграть 0,4 секунды на круге. Если мы хотим бороться за победы, нам нужно отыгрывать больше 1 секунды.

И я сомневаюсь, что это можно сделать за один день. Нужно набраться терпения. И нам нужно это сделать ради благополучия команды. Пока рано поднимать шум», – рассказал Риккардо.

У «Мерседеса», похоже, провал еще и с мотором. Но исправлять его поздно – шанс на спасение сезона остался только в крыльях

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