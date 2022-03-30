Леклер, Ферстаппен и Расселл – в тройке лучших гонщиков Гран-при Саудовской Аравии по версии экспертов сайта «Ф-1»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер был признан лучшим гонщиком на Гран-при Саудовской Аравии по версии официального сайта.

После каждой гонки пять экспертов официального сайта оценивают выступлениях всех пилотов по десятибалльной шкале и в итоге составляют рейтинг десяти лучших гонщиков.

За этап в Джидде Леклер, закончивший гонку на втором месте, получил 9 баллов. Также в топ-3 попали выигравший заезд Макс Ферстаппен («Ред Булл») (8,8), и Джордж Расселл («Мерседес») (8,4).

Рейтинг пилотов на Гран-при Саудовской Аравии

1. («Феррари») – 9,0

2. («Ред Булл») – 8,8

3. Джордж Расселл ( ) – 8,4

4. Серхио Перес («Ред Булл») – 8,2

4. Ландо Норрис ( ) – 8,2

6. Карлос Сайнс («Феррари») – 8,0

6. («Альпин») – 8,0

6. Эстебан Окон («Альпин») – 8,0

9. Кевин Магнуссен («Хаас») – 7,8

10. Даниэль Риккардо («Макларен») – 7,4

В общем зачете Леклер занимает первую позицию, по итогам двух этапов опережая Ферстаппена и Магнуссена.

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