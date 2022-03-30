Леклер, Ферстаппен и Расселл – в тройке лучших гонщиков Гран-при Саудовской Аравии по версии экспертов сайта «Ф-1»
Пилот «Феррари» Шарль Леклер был признан лучшим гонщиком на Гран-при Саудовской Аравии по версии официального сайта.
После каждой гонки пять экспертов официального сайта оценивают выступлениях всех пилотов по десятибалльной шкале и в итоге составляют рейтинг десяти лучших гонщиков.
За этап в Джидде Леклер, закончивший гонку на втором месте, получил 9 баллов. Также в топ-3 попали выигравший заезд Макс Ферстаппен («Ред Булл») (8,8), и Джордж Расселл («Мерседес») (8,4).
Рейтинг пилотов на Гран-при Саудовской Аравии
1. Шарль Леклер («Феррари») – 9,0
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 8,8
3. Джордж Расселл («Мерседес») – 8,4
4. Серхио Перес («Ред Булл») – 8,2
4. Ландо Норрис («Макларен») – 8,2
6. Карлос Сайнс («Феррари») – 8,0
6. Фернандо Алонсо («Альпин») – 8,0
6. Эстебан Окон («Альпин») – 8,0
9. Кевин Магнуссен («Хаас») – 7,8
10. Даниэль Риккардо («Макларен») – 7,4
В общем зачете Леклер занимает первую позицию, по итогам двух этапов опережая Ферстаппена и Магнуссена.
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