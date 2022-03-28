Мика Хаккинен: «Феррари» и «Ред Булл» сражаются на равных – победителей определит гонка обновлений»

Мика Хаккинен проанализировал сражение и за лидерство в «Формуле-1».

По мнению двукратного чемпиона мира, борьба между Шарлем Леклером и на Гран-при Саудовской Аравии показала, что силы команд и пилотов на данный момент равны.

«Фантастическое сражение за победу. Мы увидели лучшие качества Шарля и Макса, и здорово, что они выступают на столь близком уровне. Видно, что между ними есть уважение, они друг другу доверяют, и это позволяет бороться так плотно.

Оба пилота старались стратегически использовать DRS, но в итоге Шарль не смог оторваться от Макса. Думаю, в конце Макс идеально все рассчитал, но победа с преимуществом в полсекунды лишь подчеркивает плотность борьбы.

Прошло две гонки, и можно сказать, что в «Формуле-1» произошло перераспределение сил. Уже на первом этапе Шарль Леклер в «Феррари» смотрелся невероятно мощно, его напарник Карлос Сайнс тоже выглядел здорово. Но «Ред Булл», похоже, решил проблемы с испарением топлива, из-за которых оба болида не доехали до финиша в Бахрейне. Мы видим, что «Феррари» и «Ред Булл» сражаются на равных, и это замечательно. Теперь вопрос в том, какая команда сможет быстрее развивать болид. Победителей Гран-при будет определять гонка обновлений.

У «Мерседеса» целый ряд проблем, которые необходимо решить, чтобы догнать «Ред Булл» и «Феррари». Действовать нужно быстро, ведь две топ-команды будут развивать машины изо всех сил. Очень непривычно наблюдать, как стартует с шестой и 16-й позиций, причем явно недоволен настройками своей машины», – считает Хаккинен.

Для обгонов в «Ф-1» играют в поддавки – сдают позицию перед конкретной линией. Тормозят аж до дыма из-под шин

Теперь Ферстаппен укатал Леклера! Сперва ломился без расчета, но раскусил оборону Шарля и обманул лидера чемпионата

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