Кристиан Хорнер: «Стоит подумать над расположением точек детекции DRS, чтобы избежать игр в кошки-мышки»

Руководитель предлагает подумать над тем, где располагаются точки детекции DRS.

На Гран-при Саудовской Аравии Макс Ферстаппен и пилот «Феррари» пытались поймать друг друга на торможении, чтобы получить право на открытие заднего антикрыла.

«DRS очень мощная, из-за этого происходила игра в кошки-мышки между пилотами. Думаю, стоит подумать над расположением точек детекции DRS, потому что, безусловно, таких ситуаций лучше избегать», – отметил Кристиан.

Хорнер также высказался о моторах «Хонды» (с сезона-2022 используются под бредом Red Bull Powertrains). «Ред Булл» провел этап в Саудовской Аравии без технических проблем, однако сестринская команда испытывала серьезные трудности: Пьер Гасли остановился в третьей практике, а Юки Цунода не выступил в квалификации и гонке. Оба пилота использовали уже вторые моторы.

«Конечно, мы обеспокоены. Но, думаю, сначала нужно понять, в чем проблема. Надеюсь, мы исправим ситуацию», – приводит слова руководителя «Ред Булл» RacingNews365.com.

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