Маттиа Бинотто: «Сделали выбор в пользу большего уровня прижимной силы ради износа шин, но в гонке он был совсем низким»

Руководитель признал, что команде стоит проанализировать выбор настроек болида, сделанных .

На Гран-при Саудовской Аравии за счет настроек Ферстаппен оказался быстрее Леклера на прямых, в то время как гонщик «Феррари» выигрывал время в скоростных поворотах. В итоге небольшое преимущество в максимальной скорости помогло Ферстаппену совершить решающий обгон и выиграть гонку.

«В пятницу Макс работал с чуть более высоким уровнем прижимной силы на своем болида, а затем в «Ред Булл» понизили этот уровень.

Мы же решили остаться на выборе в пользу более высокого уровня прижимной силы, поскольку считали, что это будет важным с точки зрения степени износа шин. Однако в гонке уровень износа резины был совсем низким.

Я думаю, что нам стоит проанализировать выбор, сделанный «Ред Булл». Хотя понятно, что в целом вам в любом случае всегда приходится идти на компромисс. А судьбу гонки в конечном итоге решают совсем небольшие детали», – рассказал Бинотто.

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