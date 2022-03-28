Эдриан Ньюи: «Ред Булл» и «Феррари» ждет война обновлений. Похоже, скорости болидов абсолютно одинаковы»

Глава конструкторского бюро не готов выделить фаворита в борьбе с .

После двух гонок Скудерия лидирует в личном и командном зачетах, однако в Джидде Максу Ферстаппену удалось одержать победу.

«Скорости нашего болида и «Феррари» по ходу всей гонки, похоже, абсолютно одинаковы. Мы видели это в Бахрейне и здесь [в Саудовской Аравии]. Команды очень близки.

Полагаю, впереди война обновлений, но из-за потолка расходов действовать придется одной рукой. Необходимо лучше понимать, какие детали мы привозим и когда. Это другой вызов, но столь же интересный.

Мы наконец-то запустили сезон после разочаровывающего прошлого уик-энда. Здорово, что мы отыгрались», – заявил Ньюи.

Для обгонов в «Ф-1» играют в поддавки – сдают позицию перед конкретной линией. Тормозят аж до дыма из-под шин

Идея «Феррари» против главной проблемы «Ф-1» расходится по командам: ее уже скопировали «Ред Булл»… и «Хаас»

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