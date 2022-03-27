Макс Ферстаппен: «Мы с Леклером уважаем друг друга, поэтому борьба такая классная»

Победитель Гран-при Саудовской Аравии Макс Ферстаппен высказался о противостоянии с пилотом «Феррари» Шарлем Леклером.
Леклер выиграл первую гонку сезона в Бахрейне, а во второй сильнее оказался гонщик «Ред Булл».
«Между нами суперплотная борьба. Кое-какие вещи мы можем улучшить, но я все равно рад одержать первую победу в сезоне. Но нужно сохранять терпение, ведь я хочу зарабатывать очки. Выигрывать тоже, но и сходить я не хочу.
Сражения были действительно крутыми и упорными. Мы очень уважаем друг друга, это важно. Поэтому и борьба такая классная», – сказал чемпион «Формулы-1».
Ферстаппен пока не берется оценивать расклады на Гран-при Австралии, который пройдет 10 апреля:
«Сначала я поработаю на симуляторе – посмотрим, что получится найти. Надеюсь, мы вновь окажемся конкурентоспособными».
Теперь Ферстаппен укатал Леклера! Сперва ломился без расчета, но раскусил оборону Шарля и обманул лидера чемпионата
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