Серхио Перес: «К сожалению, Латифи врезался в стену в самый неподходящий для меня момент. Но это гонки»

Пилот прокомментировал свое выступление на .

В Джидде Перес стартовал с поула, но потерял лидерство из-за неудачного выбора момента проведения пит-стопа – Серхио остановился в боксах первым из лидеров, а вскоре после этого на трассе появилась машина безопасности.

«Что сказать, это гонки. Мы знали, что можем оказаться в такой ситуации – особенно на этой трассе. Все складывалось неплохо, но увы – Латифи, к сожалению, врезался в стену в самый неподходящий для меня момент. Но это гонки, потом повезет и мне», – рассказал Перес.

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