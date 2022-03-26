Макс Ферстаппен: «В третьем сегменте квалификации шины работали ужасно»

Пилот объяснил причины, по которым не смог бороться за поул.

В квалификации к Гран-при Саудовской Аравии Ферстаппен занял лишь 4-е место, уступив двум пилотам «Феррари» и своему напарнику Серхио Пересу, который сумел выиграть поул.

«Третий сегмент прошел для нас не лучшим образом. Первый комплект шин в третьем сегменте работал просто ужасно – как будто я перешел на совсем другие по свойствам шины.

На втором комплекте «софта» я чувствовал себя не в полной мере комфортно и не смог выжать из болида максимум, как в первом и втором сегменте. Температура трассы падала, в таких условиях обычно легко улучшать свое время на круге, однако в моем случае ощущения либо не менялись, либо ухудшались», – рассказал Ферстаппен.

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