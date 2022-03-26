Карлос Сайнс: «Нас ждет захватывающая гонка, четыре машины в равной борьбе»

Пилот «Феррари» отметил, что остался удовлетворен третьим местом в квалификации к .

«Для третьего места круг получился весьма неплохим. Я ехал на уже использованных шинах, потому что именно на уже немного изношенных покрышках мне, по какой-то причине, было комфортнее управлять болидом по ходу этого уик-энда.

Нас ждет захватывающая гонка, четыре машины в равной борьбе. Можно будет пытаться играться со стратегией, стараться обхитрить друг друга – за счет стратегии, обгонов и так далее. Думаю, нас ждет интересная и захватывающая гонка», – рассказал Сайнс.

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