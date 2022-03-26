Серхио Перес о поуле: «За 1000 попыток вряд ли побью это время. Какой круг, невероятно»

Гонщик поделился эмоциями после первого в карьере поула.

В решающей попытке Перес опередил пилотов «Феррари» и . Напарник Чеко Макс Ферстаппен показал лишь четвертое время.

«Какой круг, невероятно. Думаю, могу проехать еще 1000 кругов и вряд ли побью это время. Просто невероятно. Мы никак не ожидали борьбы с «Феррари» в квалификации и сосредоточились на подготовке к гонке», – сообщил Серхио.

Переса и Леклера разделили 0,025 секунды.

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