Шарль Леклер: «У «Ред Булл» и «Феррари» моторы примерно одного уровня»

Шарль Леклер заявил, что «Феррари» не является однозначным лидером «Формулы-1» по моторам.

В то же время гонщик Скудерии отметил прогресс, достигнутый перед сезоном-2022.

«Я не считаю, что у нас преимущество по части двигателя, но, конечно, мы сделали большой шаг вперед в сравнении с прошлом сезоном. Думаю, у «Ред Булл» моторы примерно того же уровня. Они, похоже, очень мощные.

Здорово видеть результат упорной работы в Маранелло», – сказал Леклер.

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