Карлос Сайнс: «У «Феррари» хороший мотор, но никто почему-то не говорит про двигатель «Ред Булл»

Пилот «Феррари» сомневается в преимуществе по мощности мотора над конкурентами.

По словам Сайнса, в этом году «Феррари» действительно удалось улучшить свой мотор, но при этом он не стал намного мощнее относительно конкурентов.

«Да, это одна из вещей, которые мы изучаем – в основном потому что мощность двигателя как раз и является одним из факторов, из которых складывается дефицит в максимальной скорости относительно «Ред Булл».

Мы анализируем уровни эффективности лобового сопротивления и другие вещи, за счет которых можем сильнее смотреться на таких участках трассы.

Результаты показывают, что мы действительно сделали хороший шаг вперед в работе с двигателем, но соперники при этом по-прежнему очень конкурентоспособны. У них тоже очень мощные моторы и болиды с эффективным лобовым сопротивлением. Так что соперничество будет тяжелым.

Не скажу, что наш двигатель превосходит конкурентов, но у нас хороший мотор. При этом «Ред Булл» был быстрее нас по максимальной скорости, но никто почему-то не говорит про мотор «Хонды».

Такое ощущение, все решили, что лучший мотор теперь внезапно появился у «Феррари». Но максимальная скорость была выше на 5 км/ч. Так что нужно говорить и о других, а не только о «Феррари». В данный момент мы скорее можем быть в большей степени спокойны в отношении фактора надежности наших моторов», – рассказал Сайнс.

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