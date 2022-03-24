Мартин Брандл: «Мы неумолимо приближаемся к отметке в 25 Гран-при за сезон «Ф-1»

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» поделился мнением о высказывании .

Босс чемпионата недавно допустил дальнейшее увеличение количества этапов в календаре «Формулы-1» и даже не исключил потенциальное достижение отметки в 30 Гран-при.

«Я тоже задавал ему этот вопрос и я не сомневаюсь, что в итоге мы придем к 25 гонкам в сезоне – что мне кажется чрезмерным количеством. Не думаю, что количество Гран-при дойдет до 30. Думаю, Доменикали скорее говорил о том, что мы могли бы легко проводить даже 30 гонок – настолько велик интерес.

Думаю, он просто говорил, что могла бы легко дойти до отметки в 25 гонок. А при желании и до 30.

В данный момент регламент позволяет проводить не более 24 гонок в сезоне, но я думаю, что все команды согласятся проводить и 25 гонок, если станут получать больше денег.

Скоро в календаре появится этап в Лас-Вегасе, в следующем году вернется Гран-при Катара. И я знаю, что множество других стран очень хотят принимать «Формулу-1».

И те организаторы, которые уже проводят Гран-при, сейчас стараются как можно быстрее продлить контракты – потому что в «Ф-1» хотят попасть и другие. Думаю, мы неумолимо приближаемся к отметке в 25 Гран-при за сезон. И это будет непросто – особенно тем, кому нужно во всех них участвовать», – рассказал Брандл.

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