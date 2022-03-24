«Феррари» и Сайнс подпишут новый контракт – соглашение будет рассчитано до конца 2024 года

Теги Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Авто

Команда «Феррари» и Карлос Сайнс близки к подписанию нового контракта.

По информации итальянской версии Motorsport, представители Сайнса и «Феррари» согласовали условия нового контракта, который будет рассчитан еще на два сезона – до конца 2024 года.

Ожидается, что официально о подписании контракта будет объявлено в апреле.

Леклер и сменщик Мазепина порвали рейтинг Sports.ru по Гран-при Бахрейна, Боттас на равных с Ферстаппеном, дорогие пилоты «Макларена» разочаровали

«Феррари» построила лучший мотор в «Формуле-1», который снова делает ее королем ускорений

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные