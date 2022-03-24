«Феррари» и Сайнс подпишут новый контракт – соглашение будет рассчитано до конца 2024 года

Команда «Феррари» и близки к подписанию нового контракта.

По информации итальянской версии Motorsport, представители Сайнса и «Феррари» согласовали условия нового контракта, который будет рассчитан еще на два сезона – до конца 2024 года.

Ожидается, что официально о подписании контракта будет объявлено в апреле.

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