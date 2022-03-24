Фернандо Алонсо: «Болиды стали тяжелее на 60 кг – поэтому порой кажется, что они движутся как при замедленной съемке»

Пилот поделился мнением о том, как на поведение и болидов и просмотр гонок со стороны повлиял переход на более тяжелые болиды.

«Болиды стали на 60 кг тяжелее. Фактически, вместо 100 кг топлива вы теперь как будто заливаете 160. Именно поэтому кажется, что машины порой движутся медленно, как при замедленной съемке. В том числе и по телевизору.

Три года назад мы проводили в Абу-Даби демонстрационные заезды на болиде R25 – он легче на 200 кг. И по телевизору машина смотрелась очень быстрой и резкой. Полагаю, чем тяжелее машина – тем меньше чувствуется скорость, когда смотришь за ней по телевизору.

Таковы последствия перехода на новые машины. Но, в то же время, они очень безопасные. После инцидента с участием Ромена Грожана в Бахрейне область кокпита здорово укрепили.

Изменились и двигатели, мы перешли на новое топливо. Но условия в любом случае одинаковы для всех и скоро мы ко всему этому привыкнем. Это вопрос времени. Через 8-9 месяцев вы уже не вспомните, как выглядели болиды предыдущего поколения», – рассказал Алонсо.

Новые болиды «Ф-1» сильно перебрали с массой – команды даже сдирают с них краску ради облегчения хоть на 300 граммов

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