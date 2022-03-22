Валттери Боттас: «Цель «Альфа Ромео» – сражаться с «Хаасом» за место «лучшей команды из остальных»

Пилот «Альфа Ромео» настроен на борьбу с «Хаасом» в ближайших гонках.

Боттас дебютировал в новой команде шестым местом на , его напарник Чжоу Гуаньюй стал десятым, Кевин Магнуссен из «Хааса» финишировал пятым.

«Если бы нам заранее сказали о шестом месте в квалификации или гонке, мы бы согласились. Обе машины попали в топ-10 – это гораздо лучше, чем результаты, к которым команда привыкла в последние годы.

Мне кажется, ближайшая цель – постараться выиграть у «Хааса». У них быстрый болид, но «Мерседес», и находятся дальше от нас. по крайней мере претендует на место «лучшей команды из остальных» – неплохое начало», – отметил Валттери.

По словам Боттаса, в данный момент «Хаас» и Магнуссен проявляют себя чуть лучше как на длинных отрезках, так и на одном быстром круге:

«В гонке у них был довольно сильный темп.

Если бы у Кевина не возникла проблема [с гидравликой в квалификации], вряд ли я бы смог дотянуться до его времени».

В квалификации Боттас также стал шестым, но опередил Магнуссена.

«Хаас» занимает третью строчку в Кубке конструкторов с десятью очками, «Альфа Ромео» отстает на один балл.

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