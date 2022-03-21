Фернандо Алонсо: «Наибольшей проблемой в гонке был износ шин»

Пилот подвел итоги , поделившись мнением о выступлении команды.

«Наибольшей проблемой в гонке были шины – как мы и предсказывали на основе опыта тестов на прошлой неделе. Вот почему мы решили пойти на тактику с тремя пит-стопами. Некоторые другие команды сделали выбор в пользу стратегии с двумя остановками, но потом на трассе появилась машина безопасности и в итоге они тоже перешли на тактику с тремя пит-стопами.

Так что в итоге мы так и не узнаем, какая стратегия была более выгодной – с двумя или тремя остановками. Но да, у нас износ шин был очень сильным – и я думаю, что такие проблемы были у всех команд. Возможно, что у нас эти проблемы были чуть серьезнее, к сожалению. И сейчас именно этот фактор вызывает у нас наибольшее беспокойство.

В целом мы были достаточно конкурентоспособными по ходу уик-энда и боролись за попадание в третий сегмент квалификации. И в итоге попали в топ-10 обеими машинами. Но да, если бы не двойной сход «Ред Булл» и все остальное, заработать очки было бы сложнее. Хотя мы еще только учимся работать с машиной, узнаем о ней много нового – о самой машине, о шинах, о стратегии. Думаю, в целом мы можем гордиться своим выступлением. Но не стоит витать в облаках – нужно готовиться к следующему Гран-при», – рассказал Алонсо.

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