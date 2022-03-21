Маттиа Бинотто: «Я бы подождал 4-5 гонок, прежде чем давать оценку шансам «Феррари»

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Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что несмотря на дубль на Гран-при Бахрейна не считает Скудерию фаворитом в борьбе за титул.

По мнению Бинотто, главным фаворитом несмотря на двойной сход остается «Ред Булл».

«Я считаю, что конкуренты очень и очень сильны. Соперники доказали это выступлениями в квалификации. И в конечном счете все дело в деталях. Да, в гонке мы выступили хорошо, но у соперников, вероятно, возникли проблемы с надежностью – насколько мы могли понять по радио переговорам. А если бы не эти проблемы, они были бы очень быстры.

На первом отрезке, даже на изношенных шинах, Макс держался в одном темпе с Шарлем. И не стоит забывать, что мы противостояли действующему чемпиону. И что главным фаворитом остается «Ред Булл».

Мы же можем лишь стараться показывать свой максимум. Через неделю нас ждет гонка в Джидде, где мы увидим совсем другую картину. Думаю, стоит подождать результатов первых 4-5 гонок, прежде чем давать оценку шансам команды. Так что с ответом на ваш вопрос я бы подождал, пока пройдут 4-5 Гран-при», – рассказал Бинотто.

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