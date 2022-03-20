Серхио Перес: «Думали, что все-таки дотянем до финиша – к сожалению, этого не случилось»

Пилот подвел итоги , с дистанции которого сошел в самом конце гонки.

«Конечно, мы сильно разочарованы. Очень плохой день для нашей команды. Старт нового сезона получился тяжелым, но хорошая новость в том, что у нас быстрая машина – нам просто нужно в ней разобраться, сделать ее надежнее и найти причины возникновения проблем. Нам нужно найти способ прибавить в скорости, чтобы приблизиться к «Феррари».

Что касается схода, то на последнем круге в шикане задние колеса просто заблокировались, машина встала намертво.

Я понимал, что на финише будет плотная борьба, потому что до схода проблема прогрессировала с каждым кругом. Мы думали, что все-таки дотянем до финиша, но, к сожалению, этого не случилось. И конечно мы разочарованы, ведь мы хотели хорошо начать сезон», – рассказал Перес.

«Феррари» выиграла первую гонку сезона «Формулы-1»

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