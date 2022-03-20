Шарль Леклер: «Понимал, что в сражении с Ферстаппеном нужно будет действовать с умом»

Пилот «Феррари» признал, что победа на в первую очередь принесла ему и команде чувство облегчения – учитывая трудности, с которыми Скудерия сталкивалась в последние годы.

«Я знаю, что уже несколько раз говорил об этом, но последние два года были очень тяжелыми для всей команды «Феррари». И сейчас я еще счастливее. Мы всегда знали, что переход на эти новые болиды будет отличной возможностью вернуться в число лидеров, и я с облегчением могу сказать, что мы добились успеха.

Мне не хватит слов на похвалы всем сотрудникам «Феррари», которые строили эту феноменальную машину. Вряд ли сезон мог начаться лучше. Поул, победа, лучший круг. О таком я даже мечтать не мог.

В сражении с Максом я понимал, что мне нужно будет проявить смекалку и действовать с умом, чтобы перехитрить его. Когда он дважды проходил меня, то благодаря изменяемому заднему антикрылу мне каждый раз удавалось возвращать позицию», – рассказал Леклер.

Ферстаппен дважды обгонял Леклера в битве за победу, но Шарль возвращал лидерство. В третьей попытке Макс перестарался

«Феррари» выиграла первую гонку сезона «Формулы-1»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram