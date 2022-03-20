Гюнтер Штайнер: «Лучший мотор «Ф-1» сейчас у «Феррари»

Руководитель считает мотор «Феррари» лучшим в «Формуле-1».

Итальянскими двигателями пользуются три команды: «Феррари», «Альфа Ромео» и «Хаас».

«Сейчас лучший мотор у «Феррари», я считаю. Я действительно так думаю. Нужно отдать должное – они оказались в той же позиции, что и мы, выслушали много дерьма по этому поводу. Теперь «Феррари» вернулась. Они здорово поработали и создали нечто очень качественное», – заявил Штайнер.

Пилот тоже доволен силовой установкой:

«Думаю, в «Феррари» хорошо потрудились. Безусловно, это шаг вперед в сравнении с прошлогодним мотором. Прогресс, несомненно, есть».

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