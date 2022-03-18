Макс Ферстаппен: «Думаю, «Мерседес» будет на последнем месте – судя по комментариям, у них ужасная машина»

Пилот прокомментировал заявления «Мерседеса» о том, что команда не видит себя в числе фаворитов как минимум на старте сезона-2022.

«Думаю, «Мерседес» будет на последнем месте. Ведь, судя по их комментариям, у них просто ужасная машина. Мне кажется, они каждый раз говорят об этом – начиная с тестов 2017 года. Ну, сейчас мы все узнаем. Я не знаю, чего ждать, но «Мерседес» точно будет быстр», – рассказал Ферстаппен.

Новый сезон «Ф-1» будет великим. В «Мерседесе» и «Феррари» грядет драма, огромная проблема с машинами не решена, на гонку обновлений нет денег

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