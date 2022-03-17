Карлос Сайнс о соблюдении мер безопасности из-за ковида: «Не буду врать, это утомительно»

Пилот поделился мнением о необходимости продолжать соблюдать все предписанные меры безопасности, чтобы избегать заражения коронавирусом.

Так, на Гран-при Бахрейна не сможет выступить Себастьян Феттель – немец сдал положительный тест на Covid-19 и будет вынужден провести в изоляции какое-то время. Вместо него за «Астон Мартин» выступит Нико Хюлькенберг.

«Я стараюсь действовать так же дисциплинированно, как и два года назад. И я стараюсь. Хотя не буду врать, это утомительно. Очень тяжело уже два года продолжать делать все то же самое. К каким-то вещам я уже привык, какие-то по-прежнему даются тяжело – например, необходимость постоянно носить маску и так далее.

Я просто надеюсь, что мы как можно скорее вернемся к обычному образу жизни, потому что – хоть это и может прозвучать спорно, – нужно двигаться дальше и принимать жизнь какой есть. Другим гонщикам (пропускавшим гонки из-за болезни) не повезло, и я вполне могу оказаться на их месте. Но в то же время постоянно придерживаться строгой дисциплины очень непросто», – рассказал Сайнс.

Феттель пропустит Гран-при Бахрейна из-за ковида, Хюлькенберг выступит за «Астон Мартин»

Cоставы в «Формуле-1» на 2022-й: четыре чемпиона мира, замена в лучшей команде, появление гонщика из Китая и исключение Мазепина

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram