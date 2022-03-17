Шарль Леклер: «Я думаю, лидерами в этом году останутся «Ред Булл» и «Мерседес»

Пилот «Феррари» поделился мнением о том, в какой форме команды подходят к стартовому Гран-при Бахрейна, где начнется сезон-2022.

«Только первая гонка скажет нам, оказался ли наш подход лучшим, но я чувствую себя уверенно, поскольку считаю, что мы узнали о работе своего болида больше, чем другие команды узнали о своих машинах. Потому что на тестах они постоянно меняли конфигурации болидов.

С другой стороны, очевидно, что «Ред Булл» удалось сделать большой шаг вперед в последний день тестов благодаря последним обновлениям.

Я также был весьма удивлен, когда в начале тестов в Бахрейне «Мерседес» показал новый концепт болида, который сильно отличается от других команд. И хотя многие команды выбрали разные концепции, все они могут считаться экстремальными.

Так что в первой квалификации будет очень интересно посмотреть, кто как сможет выступить. Но я доволен тем подходом, который мы выбрали, и что нам удалось очень хорошо изучить работу нашей машины.

Кого я считаю фаворитом? Из того, что мы видели – «Ред Булл». Хотя я думаю, что «Мерседес» пока тоже не продемонстрировал весь свой потенциал. Когда им удалось собрать все нужные компоненты воедино, они проехали несколько очень хороших кругов. Но будем честны, пока они даже близко не подобрались к своему потенциалу. Так что я жду от «Мерседеса» намного большего. Думаю, в этом году лидерами останутся «Ред Булл» и «Мерседес», – рассказал Леклер.

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