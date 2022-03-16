«Макларен» объявил о заключении спонсорского контракта с Google

Команда объявила о заключении партнерского соглашения с Google. Контракт между сторона рассчитан на несколько лет и подразумевает сотрудничество Google с командами и «Формулы-1», и «Формулы Е».

В рамках соглашения «Макларен» перейдет на использование Android, а операционным браузером по ходу в том числе гоночных уик-эндов станет Google Chrome.

Логотипы Android и Chrome будут представлены на болидах, а также комбинезонах и шлемах гонщиков.

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