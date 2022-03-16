Макс Ферстаппен о новых болидах: «Мне крайне любопытно, как пройдут этапы на трассах городского типа, с трудностями столкнутся все»

Пилот «Ред Булл» рассказал, с каким настроем подходит к старту нового сезона.

«Вообще обычно меня не так сильно переполняет энтузиазм от предвкушения начала сезона. Но да, чем ближе дата начала гоночного уик-энда – тем лучше мой настрой. Особенно с приближением субботы и воскресенья.

Мне крайне любопытно, как пройдут этапы на трассах городского типа. Ведь на тестах мы уже видели, как новые машины порой болтает на прямых. Очень интересно, какой будет ситуация на трассах городского типа.

С трудностями столкнутся все. Особенно сложно будет на трассах с неровным покрытием, где много кочек. Но, как бы то ни было, условия в любом случае будут одинаковыми для всех», – рассказал Ферстаппен.

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