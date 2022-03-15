Макс Ферстаппен: «Хочу выступать в гонках на выносливость в отдаленном будущем»

рассказал, чем планирует заниматься после завершения карьеры в «Формуле-1».

«Буду ли я гоняться в 50 лет? Может быть, но скорее в качестве хобби. В отдаленном будущем я хочу выступать в других категориях – таких, как гонки на выносливость, где ты делишь машину с двумя или тремя другими пилотами. Конечно, я всегда стремлюсь к победе, но очень важно получать удовольствие», – сообщил пилот «Ред Булл».

– бывший гонщик «Ф-1» – собирается выступать на этапах чемпионата мира по ралли в 50 лет. Макс заявил, что вряд ли последует примеру отца:

«Возраст – это просто число, и он по-прежнему отлично проводит время. Ралли позволяет ему наслаждаться гонками, реализовывать свою энергию и страсть. Не обязательно побеждать, но он хочет показать все, на что способен. Это здорово.

Мне нравится наблюдать за его прогрессом. Но дело не только в ралли: мы проводим частные тесты на трассе, обсуждаем, как проехать быстрее. Роли немного поменялись – теперь я чаще даю ему советы. Я пару раз пилотировал раллийную машину отца. Это очень весело, но соревноваться я не хочу. Ралли я оставлю ему».

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