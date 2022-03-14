Макс Ферстаппен о новых болидах: «На трассах с большим количеством медленных поворотов будет не так уж весело»

Пилот «Ред Булл» , подводя итоги предсезонных тестов признал факт улучшения стабильности поведения болида при преследовании соперников вплотную.

Именно проблему резкой потери прижимной при преследовании в «Формуле-1» стремились решить в первую очередь, разрабатывая новый технический регламент.

«Думаю, ситуация улучшилась. И преследовать стало проще, чем в прошлом году, когда оказываясь позади соперника ты внезапно сталкивался с недостаточной или сильной избыточной поворачиваемостью болида. И контролировать болид становилось просто невозможно», – рассказал Ферстаппен.

Также Макс поделился мнением о том, будут ли новые машины приносить гонщикам больше удовольствия с точки зрения пилотажа:

«Зависит от трассы, на которой проходит Гран-при. Эти машины значительно медленнее проходят медленные повороты – потому что они намного тяжелее, чем предыдущие. Так что на трассах с большим количеством медленных поворотов будет не так уж весело. А вот на трассах где много скоростных поворотов может быть интересно».

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