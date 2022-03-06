Гидо ван дер Гарде: «Хэмилтон будет сильно мотивирован, он будет стремиться выиграть восьмой титул»

Бывший пилот «Формулы-1» Гидо ван дер Гарде считает, что в сезоне-2022 зрители увидят максимально мотивированного , который будет стремиться отыграться после поражения в финале прошлого чемпионата на Гран-при Абу-Даби.

«Да, определенно. Пару месяцев мы вообще ничего не слышали от Хэмилтона, и это было немного странно. Но это нормально – вероятно, ему просто нужно было время, чтобы прийти в себя. И если уж Льюис решил вернуться, я думаю, что в этом сезоне он будет очень силен.

Также Хэмилтон будет заряжен на борьбу, ведь у него появился очень хороший напарник. Джордж Расселл очень хорош в квалификациях, но вот гоночный темп у Льюиса, как мне кажется, еще сильнее.

Думаю, Льюис будет сильно мотивирован – ему хочется вернуться и провести сильный сезон. Мне кажется, мы увидим Льюиса в боевом режиме, который будет стремиться выиграть восьмой титул», – рассказал ван дер Гарде.

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