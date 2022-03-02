Даниэль Риккардо о работе с Норрисом: «Считаю, что сейчас нужно действовать сообща с напарником»

Пилот рассказал, что не собирается скрывать от своего напарника данные о работе болида и предпочитаемых настройках, чтобы эффективнее помогать команде готовиться к сезону.

«Я стараюсь предоставлять команде обратную связь в максимально возможном объеме. В это время года ты даешь свой максимум, собирая и делясь данными, потому что время на твой стороне.

По ходу гоночного уик-энда ты стараешься найти оптимальные настройки болида за максимально короткое время. Сейчас же ты рассказываешь абсолютно все – в том числе потому что, как мне кажется, информации много не бывает.

Так что я стараюсь рассказать обо всем, что заметил, а потом обсуждаю все с Ландо. Я считаю, что в это время года работать сообща со своим напарником. Вы с напарником действительно стараетесь сделать так, чтобы быть на одной волне, чтобы потом помочь команде двигаться в верном направлении», – рассказал Риккардо.

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