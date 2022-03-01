Технический директор «Альпин»: «Алонсо входит в топ-4 лучших пилотов «Ф-1»

Пэт Фрай рассказал, как класс и опыт Фернандо Алонсо помогает «Альпин».
«За свою карьеру в «Формуле-1» он пилотировал различные болиды, и этот опыт помогает нам работать лучше. Когда создаешь совершенно новую машину, важно собрать разные мнения», – заявил технический директор команды.
Испанец пилотировал болиды с моторами V10, V8 и V6 и шинами «Мишлен», «Бриджстоун» и «Пирелли». Фрай уверен, что Алонсо до сих пор является одним из сильнейших гонщиков:
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