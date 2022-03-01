Технический директор «Альпин»: «Алонсо входит в топ-4 лучших пилотов «Ф-1»

рассказал, как класс и опыт Фернандо Алонсо помогает .

«За свою карьеру в «Формуле-1» он пилотировал различные болиды, и этот опыт помогает нам работать лучше. Когда создаешь совершенно новую машину, важно собрать разные мнения», – заявил технический директор команды.

Испанец пилотировал болиды с моторами V10, V8 и V6 и шинами , «Бриджстоун» и . Фрай уверен, что Алонсо до сих пор является одним из сильнейших гонщиков:

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