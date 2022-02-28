Шарль Леклер: «Ситуация с преследованием болидов сейчас выглядит очень неплохо»

Пилот «Феррари» поделился впечатлениями о том, насколько проще на новых болидах стало вплотную преследовать соперников на трассе с целью проведения обгона.

Одним из ключевых направлений при разработке нового регламента была задача минимизировать поток «грязного» воздуха позади болида, который дестабилизировал аэродинамику другого болида, находящегося позади.

«Ситуация довольно интересная. Потому что сейчас, находясь в 1-3 секундах позади соперника, ты и правда можешь достаточно спокойно преследовать другую машину.

Если отрыв составляет от 0,5 до 1 секунды, я бы сказал, что ощущения очень похожи на то, что было в прошлом году. А вот если ты совсем приблизился к сопернику и отрыв составляет меньше 0,5 секунды, машина начинает вести себя намного лучше, чем в прошлом году.

Это здорово и правда интересно. То есть да, мне бы хотелось проехать еще немного кругов в будущем, чтобы составить окончательное мнение, но сейчас все выглядит очень неплохо», – рассказал Леклер.

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