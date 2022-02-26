Джордж Расселл об обгонах в 2022-м: «Преследовать теперь легче, но и слипстрим стал слабее»

Пилот «Мерседеса» не уверен, что ситуация с обгонами в «Ф-1» улучшится.

С сезона-2022 перешла на упрощенную аэродинамику, которая облегчает преследование. В то же время после первых предсезонных тестов в Барселоне гонщики отмечают ослабление слипстрима, который помогал обгонять.

«Думаю, преследовать стало легче, но и эффект от слипстрима довольно сильно снизился, так что не знаю. Для обгона в повороте необходимо преимущество в скорости на прямой перед ним. Мы можем плотно преследовать друг друга, но слипстрим, безусловно, стал слабее.

Я ехал непосредственно за Ландо [Норрисом], на расстоянии одного-двух корпусов, но так и не обогнал его за прямую, это немного беспокоит. Увидим», – сказал Расселл.

Гонщик прокомментировал упомянутый эпизод:

«Этот момент – прекрасная иллюстрация. Я не хотел пускать Джорджа, когда он проезжал быстрый круг, поэтому помешал ему, немного придержал. Этим ведь нужно заниматься на тестах.

Джордж все правильно сказал. В поворотах преследовать стало легче. Пока сложно сказать, насколько, потому что у всех разные шины, уровень топлива. Но, разумеется, это сказывается на снижении эффекта слипстрима. Есть плюсы и минусы, и тяжело оценить, что перевешивает – дождемся первой гонки».

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