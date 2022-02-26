Карлос Сайнс: «Все мои мысли с Украиной и ее народом. Надеюсь, конфликт закончится как можно быстрее»

Гонщик высказался о происходящем на Украине.

«Я внимательно слежу за тем, что происходит на Украине. Ужасно видеть подобное в наше время – и там, и в любой другой части света.

Надеюсь, конфликт закончится как можно быстрее. Все мои мысли с Украиной и ее народом. Я молюсь о немедленном завершении всех этих страданий», – написал Карлос.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

Льюис Хэмилтон: «Всем сердцем поддерживаю отважных людей Украины и храбрых граждан России, которые ищут мира»

Фернандо Алонсо: «Более 7,5 миллиона детей на Украине под угрозой. Нужно немедленно прекратить огонь»

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