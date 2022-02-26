Карлос Сайнс: «Все мои мысли с Украиной и ее народом. Надеюсь, конфликт закончится как можно быстрее»

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс высказался о происходящем на Украине.
«Я внимательно слежу за тем, что происходит на Украине. Ужасно видеть подобное в наше время – и там, и в любой другой части света.
Надеюсь, конфликт закончится как можно быстрее. Все мои мысли с Украиной и ее народом. Я молюсь о немедленном завершении всех этих страданий», – написал Карлос.
24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.
По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.
Льюис Хэмилтон: «Всем сердцем поддерживаю отважных людей Украины и храбрых граждан России, которые ищут мира»
Фернандо Алонсо: «Более 7,5 миллиона детей на Украине под угрозой. Нужно немедленно прекратить огонь»
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram