Льюис Хэмилтон: «Всем сердцем поддерживаю отважных людей Украины»

Пилот «Мерседеса» и семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон высказался в поддержку жителей Украины в связи с военными действиями на фоне обострения конфликта из-за признания Россией ЛНР и ДНР.
«Когда мы видим несправедливость, очень важно с ней бороться. Я всем сердцем поддерживаю отважных людей Украины, которые подверглись такому испытанию просто за то, что захотели выбрать для себя лучшее будущее.
И я также поддерживаю множество храбрых граждан России, которые противятся этому проявлению насилия и ищут лишь мира. Пожалуйста, берегите себя. Мы молимся за всех вас», – написал Хэмилтон в инстаграме.
24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.
По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.
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