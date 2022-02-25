Льюис Хэмилтон: «Всем сердцем поддерживаю отважных людей Украины»

Пилот и семикратный чемпион «Формулы-1» высказался в поддержку жителей Украины в связи с военными действиями на фоне обострения конфликта из-за признания Россией ЛНР и ДНР.

«Когда мы видим несправедливость, очень важно с ней бороться. Я всем сердцем поддерживаю отважных людей Украины, которые подверглись такому испытанию просто за то, что захотели выбрать для себя лучшее будущее.

И я также поддерживаю множество храбрых граждан России, которые противятся этому проявлению насилия и ищут лишь мира. Пожалуйста, берегите себя. Мы молимся за всех вас», – написал Хэмилтон в инстаграме.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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