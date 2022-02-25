Карлос Сайнс: «Мы понятия не имеем о расстановке сил в пелотоне»

Пилот опроверг предположения о том, что Скудерия подходит к старту сезона-2022 в ранге одного из фаворитов.

Подобный вывод некоторые журналисты сделали на основе результатов «Феррари» на предсезонных тестах – хорошего времени на круге и большого количества пройденных кругов.

«Почему вам кажется, что мы в такой отличной форме? То есть, это же первые дни тестов. Хотя я понимаю, что вы начинаете делать первые выводы и пытаетесь определить приблизительную расстановку сил. Но мы и правда понятия не имеем о расстановке сил.

Думаю, никто не представляет, сколько у кого топлива в баках, какие элементы команды используют на машинах. Так что мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть то, рады мы или недовольны текущей формой. Потому что сами не знаем, где находимся в расстановке сил. Думаю, чуть проще начать определять положение команд можно будет только на тестах в Бахрейне», – рассказал Сайнс.

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