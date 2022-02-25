Никита Мазепин: «Это очень сложное время, многие вещи я никак не могу контролировать – я хочу сосредоточиться на работе»

Пилот «Хааса» официально обратился к своим болельщикам в связи со сложившейся ситуацией.

Мазепин уже завершил свои выступления на первых предсезонных тестах «Формулы-1» в Барселоне.

При этом считается, что россиянин может потерять место в команде и в «Ф-1» еще до начала сезона – в связи с возможными санкциями в отношении компании «Уралкалий», а также в результате того, что в рамках санкций некоторые страны, в которых проводятся соревнования «Ф-1», могут аннулировать все визы россиян.

«Всем моим болельщикам и подписчикам – это очень сложное время и я никак не могу контролировать многие вещи, которые были сделаны или сказаны. Я делаю выбор в пользу того, чтобы сосредоточиться на вещах, которые могу контролировать – упорно работая и показывая свой максимум в составе команды . Огромное вам спасибо за ваше понимание и поддержку», – написал Мазепин в своих соцсетях.

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